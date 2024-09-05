Оккупанты пытались вытеснить наши подразделения неподалеку от Торецка и Нелиповки, в районе Работино идет бой, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток, 5 сентября 2024 года, произошло 111 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, продолжают страдать от российских артиллерийских и минометных обстрелов приграничные районы Сумщины - пострадали населенные пункты Бобылевка, Порозок, Степок и Покровка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумах, Гриценково, Симейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Речкам, Киянице и Новой Сечи.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток происходило 10 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. В настоящее время продолжаются шесть атак оккупантов.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. Кроме этого, захватчики дважды ударили КАБами по Шийковке.

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательные действия россиян вблизи Верхнекаменского и Спорного, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

"На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. Три атаки до сих пор продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБы возле Часова Яра и Иванополья", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Шесть боестолкновений завершены, пять - продолжаются.

Также отмечается, что на Покровском направлении противник совершил 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 21 атаку, сейчас продолжаются шесть боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

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По данным Генштаба, на Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Лысовки, Украинской, Галициновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отбиты, четыре - еще продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник шесть раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного и Угледара. Четыре боя завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики били НАРами по Белогорью.

На Ореховском направлении враг проводил наступательное действие в районе Работино. Бой еще продолжается.

"На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских защитников", - отмечают в Генштабе.

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На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.