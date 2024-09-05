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Украина многого достигла во время Курской операции, - Столтенберг

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Єнс Столтенберг в Брюселі

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина "многого" достигла во время наступательной операции в Курской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В то же время, по словам Столтенберга, трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

"Только украинцы могут сделать необходимый сложный выбор, например, относительно того, где развернуть свои силы и какой тип войны является уместным в этой ситуации", - сказал он.

По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории России.

"Я рад, что многие страны НАТО предоставили такую возможность, а те, которые все еще имеют ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла защитить себя", - добавил Столтенберг.

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Топ комментарии

  • Життя Буде Папізже
    Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
    кому вірити?
  • Василь Васько 5a407c1e
    Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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