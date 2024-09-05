ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Полтаве: погибли 55 человек, пострадали – 328

Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ 3 сентября по учебному заведению в Полтаве завершены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГСЧС.

Погибли 55 человек, пострадали - 328.

К ликвидации последствий удара ГСЧС привлекло 36 единиц техники и 215 спасателей.

Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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