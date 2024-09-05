Лубинец призвал тщательно расследовать избиение и смерть мобилизованного мужчины на Закарпатье

В Закрапатской области возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, к моему прредставителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", - написал омбудсмен в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела, я направил запрос Генеральному прокурору. В случае выявления нарушений, буду требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают. Справедливость должна быть восстановлена, а все виновные должны понести соответствующее наказание!" - подчеркнул Лубинец.

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