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Лубинец призвал тщательно расследовать избиение и смерть мобилизованного мужчины на Закарпатье

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ТЦК: перевірка документів (фото ілюстративне)

В Закрапатской области возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"В частности, к моему прредставителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", - написал омбудсмен в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела, я направил запрос Генеральному прокурору. В случае выявления нарушений, буду требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают. Справедливость должна быть восстановлена, а все виновные должны понести соответствующее наказание!" - подчеркнул Лубинец.

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Топ комментарии

  • Vark Vark
    "побиття та смерть"
    Маєця на увазі умисне вбивство?
  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!" - підкреслив Лубінець.
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    Точно, коли було таке, щоб у нас у ТЦК насильно тримали, ображали, вимагали викуп і вбивали якщо його не отримували. Нонсенс!
  • Перехватчик
    Воєнком може і Лубінця потримати в підвалі пару тижнів, щоб написав заяву, що доброволець.Хіба Лубінець не знає, що ТЦК вже давно над законом і Конституцією?
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