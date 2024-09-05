Принудительно мужчин из-за границы не будут возвращать, - посол в Чехии Зварич

Мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, принудительно не будут возвращать в Украину.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Чехии Василий Зварич, информирует Цензор.НЕТ.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества...

Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", - сказал Зварич.

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По информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и является в возрасте от 18 до 65 лет, - более 95 тысяч.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, которые пытаются скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей. Также глава чешский министр подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.