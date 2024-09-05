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Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией, - МИД Украины

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мвф

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с РФ и направить миссию в Москву.

Об этом заявили в украинском Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными целям и принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - говорится в комментарии МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что для главного финансового учреждения ООН "было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа".

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Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Оон сама по собі нікчемна організація. Агрессор, член совбеза оон розпочав війну у центрі европи і шо? Велика стурбованість та агресор головує в оон!!! Ви шо там ********* всі?
  • Степан Лукашёв
    Треба, треба андрофагів підтримувати фінансово: т.з. пмр смокче, окуповані Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас смокче, Ічкерія смокче, режим башар аль-асада у Сирії, "вагнерівців" в Африці підтримувати треба? Треба! А знали б ви, у яку "копійочку" пуйлу обходяться фіци/трампи/орбани/вучичі/"незалежні" західні ЗМІ. І, взагалі, на московії війна; а війни, як усім відомо, дуууже коштовне "задоволення". Он тільки одним "заробітчанам" в Україні вдвічи чи втричи з/п підняли. Давай МВФ, розкошелюйся!
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