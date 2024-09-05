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Зеленский 6 сентября прибудет в Германию, где встретится с Шольцом

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зеленський,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 сентября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в ФРГ.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель правительства ФРГ отметил, что Шольц "встретится с украинским президентом в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне". Он не привел других подробностей встречи.

Известно, что неподалеку от Франкфурта-на-Майне расположена американская военная база "Рамштайн", где состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Будуть валяти Шольца вдвох?
  • piligrim
    важкі випробування чекають на Німеччину...
  • gr1959
    Покровськ чекає цього недолугого лузера. А воно їде в Німеччину. Розказувати про успіх в Курську ?
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