Зеленский 6 сентября прибудет в Германию, где встретится с Шольцом

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 сентября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в ФРГ.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель правительства ФРГ отметил, что Шольц "встретится с украинским президентом в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне". Он не привел других подробностей встречи.

Известно, что неподалеку от Франкфурта-на-Майне расположена американская военная база "Рамштайн", где состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины.

Смотрите также: Зеленский встретился с губернатором штата Индиана, подписан меморандум о сотрудничестве с Житомирщиной. ФОТО