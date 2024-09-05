За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение россиян на Покровском направлении.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, Сырский заявил, что Россия планировала начать новое наступление на Украину с Курской перед прорывом ВСУ на территорию врага.

Поэтому Главнокомандующий ВСУ считает Курскую операцию успешной.

"Она уменьшила угрозу вражеского наступления. Мы не дали им возможности действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы (враг. - Ред.) мог почувствовать то, что чувствуем мы ежедневно", - пояснил Сырский.

Также он добавил, что Москва перебросила в Курск десятки тысяч военных, в том числе одни из лучших десантно-штурмовых подразделений.

Читайте также: На направлении главного удара врага ситуация сложная. Необходимые решения принимаются без промедлений, - Сырский

Признавая, что Украина находится под огромным давлением в районе Покровска, стратегического города, который уже несколько недель является эпицентром войны на востоке Украины, Сырский сказал, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск в этом районе.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает. Мы лишили их возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, безусловно, ощущается на других направлениях. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшилось", - резюмировал Генерал.

Читайте также: Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб