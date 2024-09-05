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Зеленский уволил Соколовскую с должности заместителя руководителя ОП

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Офіс президента

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Соколовскую с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Соколовскую Юлию Сергеевну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Соколовская работала в ОП с марта 2020 года. До этого была министром социальной политики в правительстве Гончарука.

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Топ комментарии

  • Mart
  • Vlad c73260f7
    А Україну від себе чомусь забув звільнити?
  • Kindrat74
    Так воно ж сЦарь - йому все можна (((
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