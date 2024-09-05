В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога из-за ракетной опасности
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Вечером 5 сентября оккупанты атакуют Украину ракетами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
"Черниговская, Полтавская, Киевская области - ракетная опасность", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Впоследствии стало известно о скоростной цели на Чернигов.
Обновление
В 23:33 раздался сигнал к отбою. Тревога продолжалась 41 минуту.
Уже в 23:37 по Украине начала расти тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
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