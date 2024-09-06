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Силы обороны восстановили позиции в районе Нью-Йорка, - DeepState

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Нью-Йорк

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

Силы Обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.

В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

"По поводу хороших новостей - ожидайте завтра официальную информацию", - добавляют в сообщении осинтеры DeepState.

Карта бойових дій поблизу Нью-Йорка

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Топ комментарии

  • Az AZLK
    Є сіра зона, де воювати складно або напівоточення. Орк зайшов - ууу зрада виє. Зайшли наші - всеосяжна перемога переможного рівня потужності..
  • Олег Мандрівник 5f262892
    Судя по карте Нью-Йорк сдан и атака на Торецк
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Це вони, як самі кажуть, довго запрягають, а потім.... будуть бігти на свої болотв як той "Ахмат" лапотний зааладініний!
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