Силы обороны восстановили позиции в районе Нью-Йорка, - DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

Силы Обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.

В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

"По поводу хороших новостей - ожидайте завтра официальную информацию", - добавляют в сообщении осинтеры DeepState.

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