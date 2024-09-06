Силы обороны восстановили позиции в районе Нью-Йорка, - DeepState
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Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
Силы Обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев.
В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.
"По поводу хороших новостей - ожидайте завтра официальную информацию", - добавляют в сообщении осинтеры DeepState.