Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых зенитных ракет Martlet

Правительство Великобритании заказало и до конца года начнет поставлять Украине партию из 650 легких многоцелевых ракет стоимостью 162 миллиона фунтов (213 млн долларов США). Об этом объявило британское министерство обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Отмечается, что официально о ракетах объявит в пятницу на очередной встрече в формате "Рамштайн" министр обороны Джон Гили.

Ракеты будут изготовлены в Белфасте на заводе французской военно-промышленной корпорации Thales.

Министерство отмечает, что Британия уже передала Украине сотни легких многоцелевых ракет. Эти ракеты весом 13 кг и дальностью около шести километров могут запускаться с различных носителей и применяться против дронов и других целей в воздухе, на земле и на море.

Что известно о ракете?

Martlet Легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная компанией Thales Air Defense после принятия на вооружение в Великобритании получила название "Martlet".

Министерство обороны Великобритании разместило первоначальный заказ на 1000 ракет, поставки которых были запланированы начиная с 2013 года.

Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021 году, а полная оперативная способность только в 2024 году.

Ракета оснащена полуактивным координатором цели, которая наводится по лазерному лучу. Такой тип наведения позволяет поражать воздушные цели, наземные, а также морские на дальностях от 5 до 9 км.

Сама ракета имеет вес 13 кг с боевой частью 3 кг.

Длина - 1,3 м.

Диаметр - 76 мм.

Скорость ракеты - 1,5 Маха.

Дальность действия - 8 км.

Ракеты, изготовленные компанией Thales на заводе в Белфасте, отличаются высокой универсальностью и могут быть запущены с различных платформ, будь то суша, море или воздух.

Особенностью ракеты LMM Martlet является ее двухканальная система наведения, которая использует лазерный луч и инфракрасное управление на последнем этапе наведения. Небольшая скорость ракеты делает ее наведение оператором ПЗРК более удобным и эффективным.

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