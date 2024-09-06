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США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби

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Радник Білого дому Джон Кірбі

Администрация Белого дома сосредоточена на обеспечении Украины всем необходимым для того, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров, которые могут состояться в будущем, сказал советник Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США поддержали международное продвижение "формулы мира" президента Владимира Зеленского, которая получила значительную международную поддержку.

"Если конфликт завершится путем переговоров, мы стремимся к тому, чтобы президент Зеленский был в самой выгодной позиции для принятия решений относительно формата этих переговоров. Мы полностью сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты и могла занять сильную позицию, если и когда начнутся переговоры", - отметил Кирби.

Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Также читайте: РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    ***** хоче переговори з Байденом, Шольцем, Стармером, і щоб ті здали Україну в колонізацію подібно до того, як свого часу здали Гітлеру Чехословаччину та Австрію - але хоче аналогічних наслідків: завоювання всієї Європи!

    Ті, хто цього не доганяє (той же Кірбі); або приховують (ті же Орбан з Трампом) - йдуть *****!
  • Оксана Фесенко 468f2fc5
    Які переговори? Хто вирішив, що ***** взагалі потрібні якісь переговори? Він вважає, що в Україні наразі йому немає з ким говорити.
  • Яр Холодний
    Сильна позиція України" в переговорах з РФ - це її перемоги на полі бою! А вони можуть буть досягнуті тоді, коли "довгі руки" Атакамс та "Шторм Шедоу" доберуться до "мягкого подбрюшья" Росії і почнуть розносить об"єкти стратегічного та оперативно-тактичного тилу А Кірбі цьому заважає!
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