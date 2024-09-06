США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби

Администрация Белого дома сосредоточена на обеспечении Украины всем необходимым для того, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров, которые могут состояться в будущем, сказал советник Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США поддержали международное продвижение "формулы мира" президента Владимира Зеленского, которая получила значительную международную поддержку.

"Если конфликт завершится путем переговоров, мы стремимся к тому, чтобы президент Зеленский был в самой выгодной позиции для принятия решений относительно формата этих переговоров. Мы полностью сфокусированы на том, чтобы Украина была оснащена всем необходимым для своей защиты и могла занять сильную позицию, если и когда начнутся переговоры", - отметил Кирби.

Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

Также читайте: РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин