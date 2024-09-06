Армия РФ активизировала наступление на Угледар. Темпы быстро не снизятся, - ISW

Российские военные планируют захватить Курахово и Угледар, чтобы "растянуть" силы ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что "в последнее время российские войска активизировали наступательные усилия, направленные на ликвидацию широкого выступления к западу и юго-западу от Донецка, а также продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее".

В ISW убеждены, что "скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг обороны ВСУ вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинские силы, обороняющиеся на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов в приоритетных наступательных усилиях РФ на Покровском направлении".

Активизация российских наступательных операций под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся.

Российские войска активизировали наступательные операции под Угледаром вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа, что позволяет предположить, что российские войска намерены провести взаимоусиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль автодороги 0-0532, и под Угледаром.

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Командование российских оккупантов, вероятно, имеет целью захватить Курахово и Угледар, чтобы позволить российским войскам быстрее получить тактические преимущества до и вдоль трассы Н-15, хотя российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями.

Россияне, вероятно, намерены с помощью этих второстепенных усилий, независимо от их успеха, закрепить украинские силы в западной части Донецкой области и не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

"Российские войска не смогут удерживать инициативу на всей территории Восточной Украины в течение длительного времени, а многократная активизация наступательных действий в Донецкой области, в дополнение к постоянному оперативному давлению, вызванному вторжением Украины в Курскую область, вероятно, приведет к тому, что российские наступательные операции достигнут кульминации раньше, чем планирует российское военное командование", - добавляют в ISW.