США не дают разрешение на применение оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе - из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS, - Сингх

Небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS и опасения относительно эскалации конфликта. Это является причинами, почему США не позволяют Украине бить вглубь России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявила заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

"Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка и этих средств большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала", - заявила Сингх.

В то же время представитель Пентагона добавила, что Украина успешно использует ATACMS для боевых действий на востоке и юге Украины. И именно туда Штаты помогают им направить боевую мощь.

Напомним, накануне Кирби заявил, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, является ошибочным, поскольку РФ переместила подавляющее большинство своих самолетов вглубь страны.

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