Общие боевые потери РФ с начала войны - около 622 720 человек (+1170 за сутки), 8631 танк, 17 745 артсистем, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 622 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 622 720 (+1170) человек,
- танков - 8631 (+7) единица,
- боевых бронированных машин - 16 878 (+9) единиц,
- артиллерийских систем - 17 745 (+20) единиц,
- РСЗО - 1178 (+1) единиц,
- средств ПВО - 941 (+1) единица,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) единицы,
- крылатых ракет - 2587 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) единиц,
- специальной техники - 3037 (+13) единиц.