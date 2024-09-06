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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 622 720 человек (+1170 за сутки), 8631 танк, 17 745 артсистем, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 622 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 622 720 (+1170) человек,
  • танков - 8631 (+7) единица,
  • боевых бронированных машин - 16 878 (+9) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 745 (+20) единиц,
  • РСЗО - 1178 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 941 (+1) единица,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) единицы,
  • крылатых ракет - 2587 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) единиц,
  • специальной техники - 3037 (+13) единиц.

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Інфографіка

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3852 день москальсько-української війни.
    123! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
    Загальна кількість знищених повітряних цілей перевалила за 18 000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 622 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Яр Холодний
    Все більше і більше впевнююся - "Закрома матушки-Рассеи" показують ДНО! Якщо ще з снарядами та ракетами з БПЛА кацапів "союзники" виручають - то з танками й артустановками - "швах"! Бо закінчується суха пора. Скоро в Україну прийдуть дощі. Земля розкисне. І танкам з ББМ буде важче воювать. Якщо вони все літо їх берегли та не кидали на ЛБЗ - значить їх МАЛО!!!
  • vuiko dobrui
    чому ??? теперішні кацапські генерали шлють кацапів у "мясні штурми", так само як це робили червоножопі комуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи, на кшталт йоськи сраліна, жукова - підпильна кличка "жора катафалок", ватутіна і решта комуно-нацистького високопоставленого лайна, біонепотребу, у 2Світову війну яка на мацковії насить тупу, пропагандиську назву "вов" !!!
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