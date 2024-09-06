Общие боевые потери РФ с начала войны - около 622 720 человек (+1170 за сутки), 8631 танк, 17 745 артсистем, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 622 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 622 720 (+1170) человек,

танков - 8631 (+7) единица,

боевых бронированных машин - 16 878 (+9) единиц,

артиллерийских систем - 17 745 (+20) единиц,

РСЗО - 1178 (+1) единиц,

средств ПВО - 941 (+1) единица,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) единицы,

крылатых ракет - 2587 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) единиц,

специальной техники - 3037 (+13) единиц.

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