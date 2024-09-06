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Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, - Reuters

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Артилерійські снаряди

Варшава сможет обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов союзникам по НАТО, если РФ все же совершит вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Варшава передала значительную часть своих запасов 155-мм снарядов Киеву. Но для пополнения арсенала Варшава собирает их из покупных компонентов, поскольку польские мощности пока не могут изготавливать снаряды с нуля.

"Наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность заполнить польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет. Мы хотим, чтобы наши склады были заполнены достаточным количеством боеприпасов для отражения атаки врага", - передает Reuters слова члена правления оборонной компании Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Идзика.

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Он отметил, что PGZ необходимо 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, и поставил себе цель выпускать около 100 тыс. деталей в год.

Одной из проблем в промышленности, по словам Идзика, является невозможность воспроизведения многокомпонентного топлива.

Поэтому сейчас Польша рассматривает возможность либо приобретения технологии, необходимой для такого производства, либо создания совместного предприятия с производителем.

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