Силы ПВО ночью сбили 27 ударных БПЛА из 44, - Воздушные силы

В ночь на 6 сентября враг атаковал Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44 ударными БПЛА типа Shahed. Беспилотники россияне запускали из Курска, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбито 27 ударных БПЛА. 8 беспилотников локально потеряны на территории Украины (предположительно, упали под воздействием средств РЭБ), один БПЛА повернул в направлении оккупированной Донетчины. Еще несколько воздушных целей (вероятно - ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается", - говорится в сообщении.

В эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

По состоянию на 8.15 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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