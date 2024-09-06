Самая горячая ситуация в минувшие сутки была на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 181 боевое столкновение. Враг продолжает атаковать на 11 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 86 авиаударов, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершили более 4500 обстрелов, из них 125 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Сумы, Гриценково, Семейкино, Партизанское, Ямполь, Юнаковка, Речки, Кияница, Новая Сечь, Краснополье, Белица, Дерновое Сумской области; Харьков, Циркуны, Колесниковка, Шейковка, Изюмское Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Дружба, Торецк, Александрополь, Селидово, Романовка, Вишневое, Цукурино, Великая Новоселка, Елизаветовка, Угледар, Водяное Донецкой области; Белогорье Запорожской области и Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении происходило 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Сиверском направлении происходило 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спирного.

На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку от Часова Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки.

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лысовки, Украинска, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий у Водяного, Константиновки и Угледара.

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Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении украинские защитники отбили штурм противника неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили пункт управления и четыре средства ПВО.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, девять боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня, 72 автомобиля и 13 единиц спецтехники оккупантов.

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