На Киевщине работает ПВО по вражеским БПЛА

В Киевской области фиксируется движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В 8.09 в Киевской области объявили воздушную тревогу.

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