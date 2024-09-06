В августе ВСУ начали на 25% больше использовать FPV-дроны, - Генштаб

Украинские защитники увеличили на 25% применение FPV-дронов на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что Силы обороны в августе 2024 года в районах ведения боевых действий увеличили применение fpv-дронов на 25% по сравнению с июнем месяцем.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются, и ВС Украины должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем работать над этим 24/7", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Prozorro состоятся первые государственные закупки украинских FPV-дронов