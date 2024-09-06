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В августе ВСУ начали на 25% больше использовать FPV-дроны, - Генштаб

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ЗСУ почали більше застосовувати FPV-дрони

Украинские защитники увеличили на 25% применение FPV-дронов на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что Силы обороны в августе 2024 года в районах ведения боевых действий увеличили применение fpv-дронов на 25% по сравнению с июнем месяцем.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются, и ВС Украины должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем работать над этим 24/7", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Prozorro состоятся первые государственные закупки украинских FPV-дронов

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Топ комментарии

  • Oleksandr Bilonoh
    Треба вам подякувати волонтерам, які зібрали на 25% більше донатів. Вашої заслуги в цьому немає.
  • Русский Алкаш
    Дозволяю закидати москалів асфальом, який зараз кладеться у прифронтової зоні.
  • saimansay
    класне у тебе погоняло "русский алкаш" - все как ми любим - з двумя "СС" - срепно по-душевному 🤣
    ще скажи що ти не кацпоїдний троляка 🤣
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