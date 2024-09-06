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Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ: привели к неудачам на поле боя и падению морального духа, - Сырский

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Задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью каналу CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим недостаткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных. Эти проблемы создали трудности на поле боя, с которыми Украина продолжает бороться", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, он часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.

"Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона", - сказал Сырский.

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Топ комментарии

  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Каким-то удивительным образом американцы опять виноваты, что у нас что у кацапов...
  • Slava Holt
    Це зрозуліло, що партнери щось затримують, але влада і Сирський можуть пояснити куди міліарди доларів допомог зникають? По всій країні будівництво цивільних об'єктів **************, будівельна техніка не на укріпленнях працює, в великих містах кожний день затори - сотні тисяч дорогих автомобілів провозиться через митницю, в кожного чиновника з обласного рівня порушення декларацій, їх 90 річні батьки за життя поголовно назбирали міліони доларів і зкупили по 10-20 квартир, дороги далі будують, плитку перекладають, навідь на військовому кладовищі і відновленні охмадиту не соромляться з заробляти.... Сирський каже партнери винні, що в каждому райцентрі не точать міни і снаряди? Що військові академії і училища не переміщені на захід в гори і ліси, що правоохоронці і судова система не карає АДЕКВАТНО зрадників і терористів (паліїв), що не створена військова поліція, прокуратура, військовий суд...
  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    Зато все, що робить (краде) зе-шобла, піднімає наш бойовий дух, так ?
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