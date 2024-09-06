Шуфрич жив, сейчас он готовится к судебному заседанию, - ГБР

В ГБР прокомментировали информацию из сети о якобы смерти экс-нардепа запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, подозреваемого в госизмене.

Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"Я, наверное, начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей напрямую, что на самом деле он (Шуфрич. - Ред.) жив, с ним все хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс, потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территории и государственной границы Украины. Ну и, кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене", - рассказала она.

Также смотрите: Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ранее СМИ сообщили, что во время судебного заседания Шуфричу вызвали врачей. Впоследствии в сети появилась информация о якобы его смерти.

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запретной "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

Читайте также: Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал свои активы на подставное лицо - СМИ