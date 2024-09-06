Готовил прорыв РФ в Покровск: СБУ задержала российского агента

Задержан злоумышленник, передававший российским захватчикам данные о Силах обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время спецоперации в 6 областях Украины были разоблачены 9 российских агентов, корректировавшие удары РФ по Днепру, Запорожью, Сумах, Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

На данное время разоблачен десятый участник вражеской группы, шпионивший за Силами обороны на самом тяжелом направлении фронта - Покровском.

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"Злоумышленник разведывал локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи райцентра и соседнего Мирнограда. В зоне особого внимания агента были укрепрайоны и огневые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Также фигурант отслеживал маршруты движения и количество военных колонн, направлявшихся на усиление передовых позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Россиянам были нужны разведданные для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и прилегающих населенных пунктов, где сейчас идут тяжелые бои.

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Злоумышленник обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны.

Мужчина был задержан по месту жительства. Им оказался 40-летний местный житель, попавший в поле зрения ФСБ как прокремлевский "комментатор" в чатах Telegram-каналов. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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