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На должности заместителя главы ОП буду заниматься вопросами переселенцев и гуманитарного права, - Верещук

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Чим займатиметься Верещук в ОП

Экс-вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, чем будет заниматься на должности в Офисе Президента.

Об этом она заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я остаюсь с вами. Я очень ценю каждого. Я иду работать в Офис Президента Украины и буду заниматься тем, чем занималась на должности вице-премьера, а именно: дети, внутренне перемещенные лица, международное гуманитарное право - все то, что мы делаем на наших штабах, и штабы тоже остаются", - отметила она.

Ранее Верещук заявила, что переходит на должность заместителя главы Офиса Президента.

3 сентября 2024 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

5 сентября Рада отправила Верещук в отставку.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

    - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


  • Ivan Iktor
    А ***** нам тоді ціле міністерство!?
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
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