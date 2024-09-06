Рашисты ударили по Павлограду: Есть погибший, количество раненых возросло до 64 (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава области заявил, что в результате обстрела есть погибший.

"Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице - 18 человек, среди них - 9-летняя девочка. В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь спасатели остановили и спасли пять человек", - добавил глава ОВА.

По состоянию на 12 часов известно о 30 пострадавших.

"Трое из них – дети. Кроме 9-летней девочки, из-за ракетной атаки на город пострадали мальчики 11 и 4 лет. Среди людей, которые находятся в больнице, - двое тяжелых. Медики делают все, чтобы их спасти", - добавил Лысак.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пострадали 40 человек.

Глава ОВА Лысак заявил, что по состоянию на 12:53 известно о 50 пострадавших. Самому старшему - 86 лет. Младшему – 4.

По состоянию на 13:40 количество пострадавших возросло до 55 человек.

В 14:55 глава области сообщил уже о 58 пострадавших.

"В Павлограде среди тех, кто в больнице, три человека - тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. В общей сложности пострадавших - 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы" .

В городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Разрушено более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожены авто, еще 2 побиты", - добавил он.

По состоянию на 17:00 известно о 61 пострадавшем лице.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 64.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине были взрывы.

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