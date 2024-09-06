"Слугу народа" Дмитрука внесут в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, - ГБР

Нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, внесут в базу Интерпола.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как было открыто уголовное производство относительно незаконного пересечения действующим нардепом границы, следствие ГБР делает все для того, чтобы, во-первых, было установлено, как именно ему удалось пересечь границу нелегально и незаконно, вне пункта пропуска на территорию так называемого Приднестровья. И, собственно, делается все для того, чтобы установить место его пребывания на сегодняшний день. Итак, орган досудебного расследования делает определенные шаги, которые обеспечивают именно эту процедуру", - отметила она.

Сапьян напомнила, что в конце прошлой недели Дмитрук был объявлен в международный розыск, однако сейчас продолжаются технические моменты для его внесения в базу Интерпола.

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"Для того, чтобы он попал в базу Интерпола, нужно еще несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги, правоохранители из других государств, будут активно помогать и сотрудничать, и будут иметь законные основания, чтобы задержать народного депутата на территории другой страны, которая сотрудничает с Украиной", - добавила пресс-секретарь.

Также Сапьян вспомнила, что в СМИ было обнародовано видео, на котором, вероятно, Дмитрук находится в Великобритании.

"Конечно, следователи обратились сразу к своим коллегам из Великобритании для того, чтобы те могли действительно подтвердить, что этот действующий депутат находится непосредственно там. Ну и, конечно, что у них появятся уже законные основания, чтобы его задержать. Устанавливается его местонахождение. Как только мы будем знать, и следствие нам сообщит, мы сразу проинформируем общество", - сказали в ГБР.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.