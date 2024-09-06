Алексей Кулеба очертил ключевые принципы работы на должности вице-премьера по восстановлению

Алексей Кулеба начал работу па должности вице-премьера по восстановлению и очертил ключевые принципы работы на этой должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук-страницу.

"Начинаю работу на должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин и территорий Украины", - написал Кулеба.

Также он очертил ключевые принципы работы на новой должности.

Постоянное взаимодействие между всеми ветвями власти и стейкхолдерами. Должны слышать друг друга и только так решать насущные вопросы. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему периоду.

Все, что мы делаем - это для людей и о людях. Прежде всего, внимание на тех, кто пострадал от войны, нуждается в поддержке государства.

Евроинтеграция. Внедрение на местном уровне лучших практик для усиления возможностей громад. Это предоставит новые возможности, подходы и стандарты в управлении.

Восстановление. Должны завершить все запланированное максимально быстро, максимально качественно. Принцип - "отстроить лучше, чем было" - остается приоритетным.

Прозрачность и подотчетность. Только благодаря такому подходу реальны все вышеперечисленные основополагающие идеи в близкой перспективе.

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Кроме того, он отметил важность обновления Государственной стратегии регионального развития, которая предусмотрит функциональные территории и отдельные региональные политики, учтет способность громад, гуманитарный, социальный, инфраструктурный, демографический потенциалы регионов и влияние фактора войны.

"Продолжим реформу местного управления с усилением эффективности управления, координации и взаимодействия в условиях войны. С учетом всех возможных угроз и вызовов военного времени - что сегодня, что в будущем", - добавил Кулеба.

Напомним, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий.