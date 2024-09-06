Зеленский на "Рамштайне": Пакеты помощи должны работать без задержек, борьба на Донетчине зависит от этого
Президент Владимир Зеленский на заседании "Рамштайн" призвал партнеров предоставлять пакеты помощи быстрее, поскольку от этого зависит ситуация на поле боя.
Об этом глава государства заявил на 24-й заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны заставить Россию искать мир. ... Это реалистично, надавить на них, чтобы они выбрали мир. Вы знаете, что мы работаем с минимальным количеством вооружения. Мы благодарны, очень благодарны за каждый пакет помощи, который предоставляется Украине от вас, от ваших стран, но нам нужно больше вооружения, чтобы вытеснить российские войска с наших территорий. Особенно из Донецкой области", - сказал он.
Зеленский отметил, что многие присутствующие на заседании "Рамштайн" являются настоящими воинами. Поэтому они должны знать, что важно надеяться не только на преданность солдат своей стране, но и на достаточные поставки вооружения.
"Вот почему так важно, чтобы сейчас каждый пакет помощи быстро начинал работать на поле боя, без всяких задержек. Борьба в Донецкой области зависит от этого. Если Путин не будет иметь никаких достижений там, то он не будет иметь достижений где-либо или в чем-либо", - добавил президент.