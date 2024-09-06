Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь закончить войну этой осенью.

Об этом глава государства заявил на 24 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами в совместном производстве: дроны, ракеты и тому подобное. Которые показали себя на поле боя и могут усилить ваших людей в силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны.

В частности, принуждая решительно Россию к реальному миру. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - отметил президент.

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