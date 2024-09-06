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Давайте сделаем так, чтобы этой осенью закончилась российская агрессия, - Зеленский на "Рамштайне"

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Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь закончить войну этой осенью.

Об этом глава государства заявил на 24 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы производить больше нашего собственного вооружения здесь в Украине. Мы готовы работать с вами в совместном производстве: дроны, ракеты и тому подобное. Которые показали себя на поле боя и могут усилить ваших людей в силах обороны после этой войны. Чтобы достичь этого нам нужно финансирование. Мы готовы быстро производить все, что поможет нам приблизить конец этой войны.

В частности, принуждая решительно Россию к реальному миру. Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Я згоден, щоб цієї осені настала перемога.
    Але для перемоги перш за все потрібно поміняти ЕрЗе на притомного Верховного Головнокомандувача. А з цим - проблеми...
  • Перехватчик
  • Старый зольдат
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