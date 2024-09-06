Оккупанты пополнили некомплект штурмовых групп в Волчанске, в районе Глубокого проводят разведку для активизации штурмовых действий, - ОТГ "Харків"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается напряженной и характеризуется повышенной активностью противника.
Об этом сообщили в ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе населенного пункта Глубокое подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии приведены в повышенную боевую готовность, проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения с целью активизации штурмовых действий.
Вблизи Лукьянцев враг осуществил эвакуационные мероприятия, провел логистическое обеспечение на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
По данным ОТГ "Харків", в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны. Пополнил текущий некомплект штурмовых групп.
Ситуация в операционной зоне ОТГ "Харків"
За минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием четырех КАБов и нанесли 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 420 раз.
С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Потери армии РФ
Враг за минувшие сутки потерял 75 человек, из них безвозвратные потери - 28, санитарные - 47.
Также на указанном направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 65 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 артиллерийскую систему,
- 3 автомобиля,
- 3 единицы специальной техники,
- 56 БПЛА.
Кроме того, уничтожено 63 укрытия для личного состава, 1 место хранения боеприпасов,
1 стартовую позицию для запуска БПЛА.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавили в ОТГ "Харків".