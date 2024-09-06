Оккупанты пополнили некомплект штурмовых групп в Волчанске, в районе Глубокого проводят разведку для активизации штурмовых действий, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается напряженной и характеризуется повышенной активностью противника.

Об этом сообщили в ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.



Так, в районе населенного пункта Глубокое подразделения 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии приведены в повышенную боевую готовность, проводят инженерную разведку маршрутов выдвижения с целью активизации штурмовых действий.



Вблизи Лукьянцев враг осуществил эвакуационные мероприятия, провел логистическое обеспечение на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.



По данным ОТГ "Харків", в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны. Пополнил текущий некомплект штурмовых групп.

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Ситуация в операционной зоне ОТГ "Харків"

За минувшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 2 авиаудара с использованием четырех КАБов и нанесли 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 420 раз.



С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Потери армии РФ

Враг за минувшие сутки потерял 75 человек, из них безвозвратные потери - 28, санитарные - 47.



Также на указанном направлении оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 65 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины,

1 артиллерийскую систему,

3 автомобиля,

3 единицы специальной техники,

56 БПЛА.

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Кроме того, уничтожено 63 укрытия для личного состава, 1 место хранения боеприпасов,

1 стартовую позицию для запуска БПЛА.



"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - добавили в ОТГ "Харків".