Зеленский на "Рамштайне" сделает предложения относительно увеличения количества F-16 для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен гораздо более сильный флот F-16.

Об этом глава государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за поддержку министру (Ллойду Остину, министру обороны США. - Ред.) и вашим партнерам. И они сбивают ракеты и беспилотники. Они очень эффективны, но их мало. Вы знаете об этом. И нам нужен гораздо более сильный флот F-16. И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет", - сказал он.

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