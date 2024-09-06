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Зеленский на "Рамштайне" сделает предложения относительно увеличения количества F-16 для Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен гораздо более сильный флот F-16.

Об этом глава государства заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже начали эксплуатировать F-16. Спасибо за поддержку министру (Ллойду Остину, министру обороны США. - Ред.) и вашим партнерам. И они сбивают ракеты и беспилотники. Они очень эффективны, но их мало. Вы знаете об этом. И нам нужен гораздо более сильный флот F-16. И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Пересічний українець 3af2245a
    Є велика підозра, що США і інші "західні партнери" набагато краще розуміють ситуацію в Україні, ніж наше опудало "президента". Скиглення Зеленського - це проблема тільки Зеленського - наші партнери усе одно зроблять так, як захочуть.
    Зеленському вже давно сказали - зроби хочь щось сам, налагодь випуск ракет, дронів чи снарядів, або хоч елементарно припини шалені крадіжки та саботаж. Але це чучело знає тільки одне - снувати туди-сюди, красти і клянчити.
    А на оборонну промисловість поставили нікчемного дятла, який нічого ніколи хорошого не зробив, тільки зміг підлизатися до Єрмака.
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    А в мене є пропозиція посаджати крадіїв, як резніков і не відпускати їх за кордон. А ліпше стріляти, бо воєнний стан, а вони мародери.
  • Ololosh Ololoshko
    Да нахер они нужны. 6 штук 3 года передавали...
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