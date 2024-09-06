Закарпатский ТЦК отрицает избиение мобилизованного до смерти: У него случился инфаркт

В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о смерти мобилизованного якобы после избиения. Там назвали причину смерти - ишемический инфаркт левого полушария головного мозга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ТЦК.

"28 августа текущего года гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. После проведенных соответствующих законных процедур гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации. После прохождения военной врачебной комиссии был назначен к отправке.

1 сентября 2024 года во время транспортировки команды в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи. Гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области.

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"К сожалению 04.09.2024 года гражданин умер в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями", - добавили в ТЦК.

Там отметили, что "чрезмерно сенсационные заголовки и сообщения в СМИ, основанные на неполной информации, дестабилизируют ситуацию и вредят мобилизационным мероприятиям".

Руководство Закарпатского ОТЦК и СП провело встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась женщина, которая сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

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