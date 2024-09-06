Наступление ВСУ на Курскую область явно поставило Путина в тупик, - министр обороны Великобритании Гилли
Непоколебимая поддержка Украины является "приоритетом номер один" для Великобритании.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, выступая на борту самолета Королевских военно-воздушных сил на пути в Германию, где он примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Я горжусь тем, что Великобритания объединилась в поддержку Украины, и я был решительно настроен, и Кир Стармер был решительно настроен продолжить это с лейбористским правительством", - сказал он.
Гилли "уверен", что лейбористы смогут выполнить обязательства по увеличению расходов на оборону и "принять решения, которые позволят нам разработать долгосрочный план, чтобы сделать наши вооруженные силы лучше оснащенными для ведения боевых действий и сдерживания угроз, с которыми мы сталкиваемся".
Он также отметил, что наступление на Курскую область Российской Федерации "явно поставило Путина в тупик, поскольку он оставил части своей границы беззащитными, и он все еще решает, что делать в ответ, в то время, как Украина удерживает свои позиции в этой области".
Помощники Гилли заявили, что его амбиции заключаются в том, чтобы его считали "мистером Украина" британского правительства - роль, которую до недавнего времени выполнял его предшественник-консерватор Бен Уоллес, получивший признание союзников за свою непоколебимую приверженность Украине и которого в свое время рассматривали как претендента на должность генерального секретаря НАТО.
Напомним, правительство Великобритании заказало и до конца года начнет поставлять Украине партию из 650 легких многоцелевых ракет стоимостью 162 миллиона фунтов (213 млн долларов США).