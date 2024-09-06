На юге за сутки уничтожено 52 оккупанта и 25 единиц вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 124 разведывательных БПЛА россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 52 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 52 человека.

Также россияне потеряли 25 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;

5 артиллерийских систем;

16 единиц авто-бронетехники;

2 разведывательных БпЛА;

1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 6 блиндажей и 1 место запуска БпЛА.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 5 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.



На Ореховском направлении враг совершил 1 штурм, успеха не имел. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.



Также за минувшие сутки в операционной зоне зафиксировано пролет 124 разведывательных БпЛА.

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"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий враг за прошедшие сутки применил 202 FPV-дронов, сбросил с БпЛА различных модификаций 205 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны юга.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 622 720 российских захватчиков.