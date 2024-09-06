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Байден объявит о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн, - Остин

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Міністр оборони США Ллойд Остін

6 сентября президент США Джон Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что из-за приближения зимы для Украины сейчас "критический момент".

"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", - сказал Остин.

Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.

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Топ комментарии

  • Андрей Павлов dab95263
    Як це ПОТУЖНО!
    Маленька Румунія дарує Україні Петріот на 2 млрд.
    А у США висять 6 млрд., що можуть 30 вересня згоріти, але США виділяє лише 250 млн. допомоги!
    --
    Ай молодець Остін, це вже по ЛІДЕРСЬКІ, чи ще ні?
  • Mod Dom
    Олег Пономарь - старий брехун і спекулянт смислами, для якого всі смисли перевернуті.

    Краще рахуй скільки разів по 250 млн увійдуть у 6 млрд, які байден затиснув для України? Цей друг усе літо майже нічого не дав!
  • Андрей Павлов dab95263
    Шукає, бо не знала, що після серпня 2024 буде вересень 2024?
    Позорніки!

    Авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США «Девис-Монтен» - місце зберігання літаків США, якими вони не користуються. А ще таке є по танках та БМП
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