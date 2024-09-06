Байден объявит о новом пакете военной помощи США для Украины на $250 млн, - Остин

6 сентября президент США Джон Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что из-за приближения зимы для Украины сейчас "критический момент".

"Поэтому я рад сказать, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи по безопасности в размере 250 миллионов долларов для Украины. Он предложит больше возможностей для удовлетворения растущих потребностей Украины, и мы доставим их в соответствии с ходом войны", - сказал Остин.

Министр не уточнил, что именно войдет в новый пакет.

Читайте также: Зеленский на "Рамштайне": Пакеты помощи должны работать без задержек, борьба на Донетчине зависит от этого