Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием

Об этом он заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир", - подчеркнул он.

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