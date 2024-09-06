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Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский

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Зеленський закликав на Рамштайні дозволити бити по РФ західною зброєю

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием

Об этом он заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ракетам ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которая оккупирована Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мир", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Jolli Rabbit
    Помилка була на виборах 2019, все інше -наслідки.
  • Шимус
    курво ти ж у асфальт свій закопав - потужний віслюк
  • Светлана Круп
    Ти вже зовсім охамєл, падло гундосе? Захід з паРашою не воює, тобі якийсь потенціал треба, ти й виготовляй. Взагалі цікаво, чи колись у Захода з'являться яйця поставити цього дегрота на місце? Чи так і будуть, як вівці, заливати баблом самодура і узурпатора?
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