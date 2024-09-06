С военным Михаилом Братасюком, погибшим в результате удара РФ по Полтаве, попрощаются на Хмельнитчине

В Хмельницкой области попрощаются с военным Михаилом Братасюком, который погиб 3 сентября, находясь на учебе в Полтаве.

Об этом сообщил мэр Полонного (Хмельницкая область) Франц Срымский, передает Цензор.НЕТ.

Павшему было 29 лет.

"Радио телефонист полевого центра связи БРАТАСЮК Михаил Николаевич был призван по мобилизации в 2022 году и все это время, верный военной присяге, достойно служил Родине, добросовестно выполнял воинские обязанности, героически положил свою жизнь за независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Похорон состоится 6 сентября 2024 года в с. Кустовцы на сельском кладбище. В 10 часов кортеж с телом Воина прибудет по адресу с.Кустовцы, ул.Леси Украинки, д. 17.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В результате ракетной атаки на Полтаву погибли 55 человек, 328 пострадали.

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