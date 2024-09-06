Следует усилить военную помощь для Украины во время тяжелой фазы войны, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу должны усилить военную помощь для Украины во время "этой тяжелой фазы войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Столтенберг также отметил важность очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайн, на которой, в частности, лично присутствует президент Владимир Зеленский. И добавил, что такие встречи приносят большие изменения на поле боя и спасают жизни украинцев.

"Но Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины", - подчеркнул он.

Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, принять условия справедливого и длительного мира и тот факт, что Украина является суверенным и независимым государством.

"Я призвал всех союзников продолжать боевую поддержку, особенно во время этой тяжелой фазы войны", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что партнеры должны продолжать оказывать достаточную и предсказуемую поддержку Украине для достижения устойчивого и справедливого мира.

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