По Павлограду РФ ударила пятью баллистическими ракетами, - Воздушные силы
5 95858
Российские захватчики атаковали Павлоград на Днепропетровщине, предварительно, пятью баллистическими ракетами.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 50 пострадали.