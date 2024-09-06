По Павлограду РФ ударила пятью баллистическими ракетами, - Воздушные силы

Российские захватчики атаковали Павлоград на Днепропетровщине, предварительно, пятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 50 пострадали.

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