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По Павлограду РФ ударила пятью баллистическими ракетами, - Воздушные силы

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павлоград

Российские захватчики атаковали Павлоград на Днепропетровщине, предварительно, пятью баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области. Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Павлоград, в результате чего 1 человек погиб, а 50 пострадали.

Читайте: Последствия удара РФ по Павлограду: Есть попадание в пятиэтажку. ФОТОрепортаж

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  • Jolli Rabbit
    В якості відповіді чекаємо на хрипатий відосик від клоунів. Ховайте рідних і близьких і бігом до телевізора на сеанс неголеної хрипоти.
  • Jolli Rabbit
    Ударів у відповідь по містах нацистської россії традиційно не будет. Верховний головнокомандувач відпрацьовує тактику під назвою -боксерська груша. Нас бьють, а ми мовчки терпимо. Це програшна стратегія.
  • Gary Grant
    По смолєнску вдарили десятьма балістичними ракетами. .....Ні? А чому?
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