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В следующем году Украина получит от НАТО военную помощь на 40 млрд долларов, - Столтенберг

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Генсек НАТО Столтенберг

В 2025 году союзники по НАТО планируют предоставить Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение обеспечить поддержку Украины на длительный период... Союзники по НАТО приняли минимальный базовый показатель в 40 миллиардов евро военной помощи для Украины в течение следующего года, чтобы обеспечить такую помощь на длительное время и убедиться, что Украина может защищать себя", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле этого года Альянс принял на себя координацию и предоставление международной помощи по безопасности для Украины. С этой целью в немецком Висбадене создается отдельное Командование НАТО. В то же время в восточной части Альянса будет создан логистический хаб, чтобы доставлять такую помощь в Украину.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники по Альянсу должны усилить военную помощь для Украины во время "этой тяжелой фазы войны".

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Топ комментарии

  • Serhiy Tokolov
    1,000,000 снарядів, обіцяний ще минулого року вже весь відгрузили?
    Краще допомагайте саме снарядами, бо вони летять до орків, на Схід та Південь.
    Ваші ж мільярди $/€ миттєво повернуться на Захід, як результат роботи "прокладок" українських корупціонерів.
    Хоча, може саме в цьому й сенс?
  • Pan Kotskyi
    "Цікаво, скільки на думку НАТО триватиме цей період?"
    А скока нада стока і тріватаме!
  • Роман Агафонов
    Навіщо нам військова допомога? Лідор сказав до осені війна закінчиться. Маринуйте шашлики. Шутка. Добре що дорослі дяді не слухають зеленого довбограя і його наркотичні фантазії.
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