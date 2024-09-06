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Инициатива на поле боя постепенно переходит к Украине, - Остин

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Ініціатива на фронті поступово переходить до України

Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона нынешняя встреча происходит в "динамичный и критический момент".

"Украина продолжает постепенно перебирать на себя инициативу на поле боя. ВСУ сейчас проводят операцию в Курской области. Кремлевская армия агрессии сейчас в обороне на своей собственной земле", - подчеркнул Остин.

Однако министр признал, что РФ продолжает свое наступление на востоке Украины, особенно вокруг Покровска.

Путин, по словам Остина, также перегруппировывает свои войска возле Курска; Кремль продолжает бомбить украинские города и мирное население. Но Украина отказывается склониться, добавил он.

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Топ комментарии

  • Pan Kotskyi
    Тому можна зменшити допомогу.
  • Андрей Павлов dab95263
    Угу, дякуємо Остіну за ПВО з Павлограду.
    Все своєчасно та необхідній кількості
    І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Z-каналах наступ на Покровск почав поступово перетворюватися в зраду
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