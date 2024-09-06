Еврокомиссия предоставит Украине пакет гуманитарной помощи в 40 млн евро для подготовки к зиме, - фон дер Ляйен

Европейская Комиссия в связи с постоянными обстрелами россиянами энергетической инфраструктуры усилит гуманитарную помощь украинцам, в частности предоставит Украине 40 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Вскоре температура снизится, поэтому мы усиливаем нашу гуманитарную помощь украинцам, которые в этом нуждаются. С новым пакетом в 40 миллионов евро на ремонтные работы, электроэнергию, отопление и жилье", - написала она.

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