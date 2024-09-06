США, Украина и страны ЕС работают над заменой комплекса ПВО С-300 и ракет Р-27, - Остин
США, Украина и некоторые страны Европы работают над заменой для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов на закупку критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы, которые она так эффективно развернула", - сказал глава Пентагона.
По его словам, национальные директора по вооружениям работают над удовлетворением этих потребностей и ускорением поставок, а США предоставляют свои промышленные базы для удовлетворения потребностей Украины и поддержки их в долгосрочной перспективе.
"Но для своей долгосрочной безопасности Украине предстоит пройти долгий путь. Украина должна продолжать наращивать собственное оборонное производство, и многие члены контактной группы уже поддерживают эти усилия", - подчеркнул глава минобороны США.
Напомним, 6 сентября Владимир Зеленский прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.