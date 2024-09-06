Германия передаст Украине 12 самоходных гаубиц на сумму 150 млн евро, - Писториус

Германия поставит Украине еще двенадцать самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на авиабазе "Рамштайн".

Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем.

Кроме того, Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard 1a5.

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