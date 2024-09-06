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Германия передаст Украине 12 самоходных гаубиц на сумму 150 млн евро, - Писториус

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Panzerhaubitze 2000

Германия поставит Украине еще двенадцать самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 за 150 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на авиабазе "Рамштайн".

Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем.

Кроме того, Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard 1a5.

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Топ комментарии

  • Dust
    знатная гарматка !

    Филен Данк, Дойчланд !
  • Serhiy Tokolov
    Це не поодинокий випадок.
    Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
    Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
    Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
    Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
  • Calvados
    Під ялинку 2030-го року очікувати?
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