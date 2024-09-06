Украина нормально пройдет зиму, если не будет критических ударов по энергетике, - Галущенко

Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов не будет света или 18 часов", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.

Читайте: Ситуация со светом улучшится в ближайшие дни, - Центр исследований энергетики