Украина нормально пройдет зиму, если не будет критических ударов по энергетике, - Галущенко
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Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов не будет света или 18 часов", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.