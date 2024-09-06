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Украина нормально пройдет зиму, если не будет критических ударов по энергетике, - Галущенко

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галущенко

Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов не будет света или 18 часов", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.

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Топ комментарии

  • Валерій Кваша
    Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
  • Oleksandr Russu
    Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
  • Creyda Gibson b393c78a
    Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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