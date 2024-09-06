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Расстрел украинских военнопленных: МИД призвал все государства осудить военные преступления РФ

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рф,окупанти,арміярф,рашисти

В МИД Украины отреагировали на факт расстрела украинских военнопленных российскими захватчиками.

Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества", - говорится в сообщении.

МИД призвал все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных.

"Необходимо консолидировать все усилия для выполнения положений Формулы мира Президента Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - подытожил спикер МИД.

Ранее в сети было опубликовано видео расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец в связи с очередным военным преступлением РФ обратился в ООН и МККК.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
  • lammer ya
    Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
  • Василь Васько 5a407c1e
    цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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