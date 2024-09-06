Китай должен перестать поддерживать РФ в ее войне против Украины. Это повлияет на его репутацию и интересы, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Китай остановить военную поддержку России в ее войне против Украины. И подчеркнул, что помощь Пекина стала главным фактором продолжения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Китай стал решающим фактором, который будет способствовать войне России против Украины. Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно повлиять на его интересы и репутацию.

"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", - сказал он.

Столтенберг констатировал, что война, которую РФ ведет против Украины, демонстрирует, что "наша безопасность - не региональная, но глобальная".

"Иран и Северная Корея предоставляют дроны, амуницию, а Китай стал решающим соседом российской войны против Украины с помощью своего безграничного партнерства и поддержки российской военной промышленности", - детализировал генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг , что в 2025 году союзники по НАТО планируют предоставсообщилить Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Производство оружия: Россия через Китай покупает запчасти для станков по выпуску чипов конца 1990-х годов