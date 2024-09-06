Следствие знало о подготовке "слуги народа" Дмитрука к бегству, но оснований для задержания не было, - ГБР

ГБР не имело законных оснований задерживать "слугу народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР и следствие усматривало признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований для того, чтобы задержать. Именно Генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам. Было объявлено подозрение уже после того, как он покинул территорию Украины. Если бы было подозрение, то были бы законные основания, не было подозрения - не было законных оснований", - отметила она.

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

29 августа 2024 года Дмитрук был объявлен в международный розыск.

Суд заочно избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По данным СМИ, сбежать из Украины Артему Дмитруку помог помощник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Владимир Крохмаль.

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