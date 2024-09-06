РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении, стабилизации ситуации нет, - военный Мельник

На Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.

Об этом сообщил командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, россияне не имеют сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россияне имеют Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все довольно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, которые держат оборону между Невельским и р.Волчьей", - отметил он.

По словам Мельника, россияне не уничтожили мосты через реку Волчья только потому, что пользуясь преимуществом в дронах они устроили охоту на реанимобили и технику Сил обороны Украины.

"Время вывести Бригады без больших потерь из петли потеряно, теперь скорее всего будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах отцов командиров", - подытожил он.

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